أخبار مصر | وزيرة الهجرة تتواصل مع سفيرنا بنيوزيلندا للاطمئنان على الجالية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تتواصل مع سفيرنا بنيوزيلندا للاطمئنان على الجالية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر لدى نيوزيلندا، للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك عقب التفجير الإرهابي الذي حدث في أحد المساجد جنوب نيوزيلندا.

وقد أكد السفير طارق الوسيمي على متابعة السفارة هناك للموقف، وإرساله رسميا للخارجية النيوزلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين، وأشار إلى إصدار تحذير للمصريين بنيوزيلندا لتوخي الحذر.

كما تواصلت مع أحد رموز الجالية للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك.

وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها بكل الأمن والسلامة لكافة المصريين في نيوزيلندا وباقي دول العالم.