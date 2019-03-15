أخبار مصر | فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت ظهر اليوم الجمعة فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن.

وبدأت إدارات الميناء المختصة فورًا بدخول السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.

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كما أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس في اطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب حيث وانضباط مواعيد قيام القطارات

بدأت الجولة بتفقد الوزير للصالة الرئيسية بمحطة مصر حيث ابدى بعض الملاحظات والتي وجه بالتعامل الفوري معها حيث وجه وزير النقل بزيادة معدلات النظافة الخاصة بالمحطة حيث أوضح ان ذلك من حق الراكب الذي دفع قيمة التذكرة وكذلك تشغيل وصيانة عربات الجولف كار المخصصة لكبار السن وفتح نفق المشاه الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى احمد حلمى ورصيف أربعة و11 تسهيلا على الركاب وزيادة اللوحات الإرشادية على شبابيك التذاكر،كما إطمئن على عمل السلالم الكهربائية بالمحطة والتي تتمتع بخاصية التوقف في حالة عدم الاستخدام والتشغيل بمجرد استقلال احد الأفراد لها ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

ثم توجه الوزير الى شبابيك تذاكر وجه بحري حيث قام بشراء تذكرتين له ولعضو فريق العمل بالوزارة وذلك على قطار ٩٦٥ اكسبريس القاهرة المنصورة دمياط ثم التقى بعدد من الركاب واستمع الى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مواعيد قيام القطارات حيث أكد وزير النقل على أنه سيواصل جولاته صباحا ومساءا لمتابعة انتظام المواعيد وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة مؤكدا انه خلال مروره اليوم بالمحطة اطمئن على انتظام مواعيد القطارات بالمحطة وان الفترة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا في مستوى كافة عناصر منظومة السكك الحديدية

وان العمل سيكون عاى مدار الساعة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، ثم استقل وزير النقل قطار اكسبريس رقم 965 القاهرة المنصورة دمياط للاطمئنان على مستوى الخدمة بالقطار طوال فترة الرحلة