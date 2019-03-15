أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق لمصر بشأن الهجوم الإرهابي على مسجد بنيوزيلاندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق لمصر بشأن الهجوم الإرهابي على مسجد بنيوزيلاندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

الخارجية أعربت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، وداعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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ونوه بوقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيراً إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.

وأردف أن وزارة الخارجية تتابع عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا لتطورات هذا الحادث الأليم، فضلاً عن استمرار التواصُل مع السلطات النيوزيلندية المعنية في هذا الشأن.