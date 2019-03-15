أخبار مصر | تداول 63 ألف طن قمح روسي بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 63 ألف طن قمح روسي و105 شاحنات و4 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 242 شاحنة بضائع و29 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين وادى اليرموك وبوسيدون اكسبريس ومغادرة ثلاث سفن وهى محبة، الحرية، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى محبة، الحرية، نما اكسبريس ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج والسفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وسينا ومغادرة ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا كما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.

كما اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر امس أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (18) سفينة وتم تداول (457) شاحنة بضائع و(61) سيارة حيث شملت حركة الواردات (241) شاحنة و(31) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (216) شاحنة بضائع و(30) سيارة.

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حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى محبة، الحرية، نما اكسبريس ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين Twin Luk وبوسيدون اكسبريس ومغادرة العبارة محبة كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينة بريدج فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا.

هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة Sebed Sapporter وعلى متنها 82 طرد بوزن 300 طن تتضمن معدات غطس ( بريمات حفر ) تابعة لشركة بتروبل بعد انتهاء اعمالها بالبحر الاحمر حيث تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات التجهيز الفنى والاجرائى وتحديد مسار لخروج الطرود من داخل الميناء حتى خروجها من البوابات المخصصة لخروج المهيئات بالتنسيق مع الشرطة والجمارك بالميناء.

و شدد اللواء بحرى ايمن صالح رئيس الهيئة على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى ومجلس مدينة سفاجا وادارة المرور بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وفتح مسارات معينة لخروج الطرود والتنسيق حتى وصولها لبورسعيد وذلك لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظا على البنية التحتية.