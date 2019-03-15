أخبار مصر | محمود كامل يصل عمومية 'الصحفيين' للمشاركة بالانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود كامل يصل عمومية 'الصحفيين' للمشاركة بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح "تحت السن"، للتسجيل بكشوف عمومية النقابة، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي.

وكانت فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة عضو مجلس النقابة جمال عبدالرحيم، في العاشرة صباحًا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدًا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و٦ أعضاء.

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 15 مارس، انتخابات التجديد النصفي لها، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بحضور 25%+1.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدون بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين يبلغ ٩٢٥٦ زميلًا، وتكتمل غدًا بحضور ربع الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات، والبالغ عددهم ٢١٦٧ صحفيًا من أعضاء الجمعية، يتوزعون على ٣١ لجنة.

ويبدأ اجتماع الجمعية العمومية اليوم، عقب الانتهاء من اكتمال النصاب بحضور الربع، لمناقشة جدول الأعمال واقتراحات الزملاء، وتلاوة القرارات والتوصيات.

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وتعرض اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين اليوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.