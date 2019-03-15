انت الان تتابع حدث في مثل هذا اليوم.. خروج النبي محمد من مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 15 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 632: النبي محمد يخرج من مكة متجهًا نحو المدينة المنورة بعدما أتم مناسك الحج فيما عرف باسم حجة الوداع. في عام 1907: الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق. في عام 1922: إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.

في عام 1922: فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل يعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة ويغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول.في عام 2011: إندلاع الاحتجاجات في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.في عام 1920: ولد إدوارد دونال توماس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.في عام 1928: ولد

في عام 1922: فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل يعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة ويغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول. في عام 2011: إندلاع الاحتجاجات في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد. في عام 1920: ولد إدوارد دونال توماس، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990. في عام 1928: ولد رفعت جبريل، رئيس المخابرات العامة المصرية. Advertisements في عام 1941: ولد المخرج إسماعيل عبد الحافظ. في عام 1957: ولد المطرب شعبان عبد الرحيم. في عام 1978: ولد المغني رامي صبري. في عام 1978: ولدت لقاء الخميسي، ممثلة مصرية. في عام 1962: وفاة آرثر كومبتون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927. في عام 2004: وفاة جون بوبل، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998.

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