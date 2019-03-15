فجرا.. السيسي يتفقد مشروعات تنموية في توشكى

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، شملت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلاً عن مزارع الأغنام. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي التقى عددا من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادى النيل تتأسس على النشاط الزراعى ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقى الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة.
من جهة أخرى، أنهت مدينة أسوان استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وضيوفه من المشاركين فى منتدى الشباب العربي والإفريقي، الذي سينطلق بأسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى. وأعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من وضع كل اللمسات الجمالية بالشوارع والميادين الرئيسية، وخاصة
من جهة أخرى، أنهت مدينة أسوان استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وضيوفه من المشاركين فى منتدى الشباب العربي والإفريقي، الذي سينطلق بأسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.
وأعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من وضع كل اللمسات الجمالية بالشوارع والميادين الرئيسية، وخاصة طرق الكورنيش والمطار، حيث تم تنفيذ خطة شاملة منذ عدة أشهر بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
ولفت إلى أن الخطة شملت تجميل وتشجير وإنارة ودهانات هذه الطرق والميادين، بدءًا من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم، وتم تكثيف إنارة الشوارع بكشافات باهرة. (التفاصيل)
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