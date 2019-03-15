انت الان تتابع فجرا.. السيسي يتفقد مشروعات تنموية في توشكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، شملت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلاً عن مزارع الأغنام. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي التقى عددا من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادى النيل تتأسس على النشاط الزراعى ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقى الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة.

من جهة أخرى، أنهت مدينة أسوان استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وضيوفه من المشاركين فى منتدى الشباب العربي والإفريقي، الذي سينطلق بأسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى. وأعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من وضع كل اللمسات الجمالية بالشوارع والميادين الرئيسية، وخاصة

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