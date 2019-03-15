شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع السفير المصري بنيوزيلندا للاطمئنان على الجالية المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع طارق الوسيمي، سفير مصر لدى نيوزيلندا، للاطمئنان على المواطنين الجالية المصرية عقب التفجير الإرهابي الذي حدث في مسجدين جنوب نيوزيلندا.
وأكد السفير طارق الوسيمي على متابعة السفارة هناك للموقف، وإرساله طلبًا رسميًا للخارجية النيوزلندية بشأن الحصول على أسماء الضحايا والمصابين، وأشار إلى إصدار تحذير للمصريين بنيوزيلندا لتوخي الحذر .
كما تواصلت وزيرة الهجرة مع أحد رموز الجالية للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك.
وأعربت «مكرم» عن تمنياتها بكل الأمن والسلامة لكافة المصريين في نيوزيلندا وباقي دول العالم.
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