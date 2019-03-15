شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» ترفع درجة التأهب الأمني تزامنا مع انعقاد الملتقى العربي الأفريقي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية حالة التأهب الأمني، لتأمين فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، في أسوان، والمقرر انعقاده على مدار 3 أيام اعتبارا من السبت وحتى مساء الإثنين، برعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

نشرت وزارة الداخلية عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة والدوريات الأمنية في مداخل وخارج المحافظة وداخلها، وشددت من إجراءاتها الأمنية في محيط المطار ومحطات السكك الحديدية ومواقف النقل الجماعي والمزارات السياحية والفنادق والمقرات الشرطية، ووسعت دوائر الاشتباه في نطاق المحافظة، ونشرت مئات من عناصرها السرية في مواقع متفرقة في المحافظة.

وبالتزامن مع التشديدات الأمنية في أسوان، رفعت الوزارة من حالة التأهب في القاهرة والمحافظات، وشددت من إجراءاتها الأمنية في القاهرة تزامنا مع انعقاد المؤتمر للتصدي لأي حادث قد يعكر صفو المواطنين.

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أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في الساعات الأولى من صباح أمس، جولة ميدانية في مدينة أسوان، تفقد خلالها إستعدادات أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقي المقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس.

وتضمنت جولة وزير الداخلية المرور على عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، وقد وجه «توفيق» خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية خلال فعاليات الملتقى، وأشاد خلال الجولة بما شهده من إنضباط في الأداء وما تم إتخاذه من إجراءات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.

وعقب المرور عقد وزير الداخلية إجتماعاً مع القيادات الأمنية في المحافظة وجنوب الصعيد، لإستعراض محاور الخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات الملتقى، حيث استمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات التي تم اعتمادها لتأمين المحاور الرئيسية لمدينة أسوان ومراقبة مداخلها وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية لشوارعها، والوقوف على استيعاب القوات لكافة المهام، مشددا اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة والتحلى بالإنضباط والدقة والروح المعنوية العالية، والتي تُعد ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين.

كما كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف وتحقيق التواجد الأمني الفعال لبلوغ الأهداف المرجوة من إخراج الفعاليات على النحو الذي يعكس صورة واقعية لحضارة مصر وأمنها.