شكرا لقرائتكم خبر عن قطار «الوزير» يصل محطة المنصورة: «مش مسموح بأي تأخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، محطة قطار المنصورة واستمع لشكاوي المواطنين حول سوء حالة قطارات الأقاليم خاصة خط المنصورة المطرية.

كان «الوزير» وصل للمحطة في القطار رقم 965 اكسبريس القاهرة المنصورة دمياط، قادما من محطة طنطا في العاشرة صباحا، وتوجه إلى شباك التذاكر وتابع انتظام العمل واستمع لشكاوي عدد من المواطنين الذين أكدوا أن القطارات في الأقاليم أحوالها سيئة رغم الضغط الكبير عليها خاصة من طلاب الجامعات، واشتكي المواطنين من سوء حالة قطار المنصورة المطرية وتحطم الكراسي والشبابيك به، وعدم انتظام مواعيده.

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ووعد الوزير بحل جميع المشاكل قريبا، وأن المواطن سيشهد طفرة بالسكة الحديد، مؤكدا أنه سيعمل ليل نهار لرفع الخدمة المقدمه، وأنه سيستقل كل قطارات مصر للوقوف على وضعها الطبيعي.

كما وجه العاملين بمحطة مصر بالإلتزام والعمل على نظافة المحطة وصيانتها بإنتظام، بالإضافة إلى صيانة العربات بالورش لتوفير أقصى راحة ممكنه للركاب، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد قائلا «مش مسموح بأي تأخير، دي الناس بتضرب المثل بالقطار في الإلتزام».

وأكدت مصادر بمحطة المنصورة ان الزيارة استغرقت 10 دقائق فقط، وأنه زار الصالة الرئيسية وشباك قطع التذاكر وأجرى حوارا مع المواطنين الموجودين على الشباك.