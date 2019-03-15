شكرا لقرائتكم خبر عن «جبر»: المهنة تمر بظروف صعبة و«الصحفيين» تحتاج مجلس قادر على مواجهة التحديات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن انتخابات نقابة الصحفيين هي أكثر انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية في مصر فيما العصور.
وأضاف جبر، عقب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، الجمعة، أن النقابة اليوم تظهر بمظهر حضاري، وأعداد الحضور كبيرة، والكل حريص على التسجيل، مما يبشر بانتخابات جيدة تليق بالجماعة الصحفية والمهنة.
وأضاف أن نقابة الصحفيين هي القلب النابض لسائر النقابات، كما أنها نقابة قوية، ودائما حريصة على إجراء الانتخابات في مواعيدها.
واختتمم معلقًا: «أتمني التوفيق للمرشحين، الذين سوف يمثلون إرادة الجماعة الصحفية، التي لا يمكن أن يملي عليها أحد قائمة أو شخص، وأتمني انتخاب مجلس قوي قادر على الدفاع عن المهنة والحريات، لأن المهنة تمر بظروف صعبة وتحتاج لمجلس على قادر على مواجهة التحديات».
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