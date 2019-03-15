شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يفتتح ملتقى توظيف يستهدف توفير 6750 فرصة عمل بالفيوم..السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا السبت، جولاته الميدانية للمحافظات في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، حيث يقوم بزيارة لمحافظة الفيوم، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء عصام سعد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار «العمل شرف.. ومعا نستطيع.. لتحيا مصر»، وذلك بنادي قارون الرياضي، بحضور وليد عبدالرحمن مديرية القوي العاملة بالفيوم .

وقال الوزير، في تصريحات صحفية،الجمعة، إن المديرية وفرت 6750 فرصة عمل في الملتقى من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه، وذلك من خلال 42 شركة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية لهذه الفئة من العمالة.

Advertisements

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه من المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يوجهونها، ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.

كما من المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة بزيارة لإحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة للتعرف عن قرب عن أحوال العمال المالية والاجتماعية، والتعرف من الإدارة على معدلات الإنتاج، ومدى التقدم الذي أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التي تواجهها للعمل على حلها لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلى مستوى متميز من النوعية والجودة في العمل، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان قام خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بجولات ميدانية في 9 محافظات في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة» منها 6 محافظات تم فيها عقد 6 ملتقيات توظيف في الجيزة والإسماعيلية وأسيوط والمنيا والمنوفية وبني سويف حققت ما يزيد عن 62 ألف فرصة عمل، حيث وفر ملتقي الجيزة الذي تم تنظيمه في مركز شباب الجزيرة بالقاهرة 9200 فرصة عمل، والإسماعيلية 12000، وأسيوط 9250، والمنيا 12000، والمنوفية 9490، وبني سويف 11000.

وفي محافظات قنا والأقصر وأسوان تم توزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة، وماكينات خياطة على المرأة المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بمحافظات أسوان والأقصر وقنا في إطار هذه المبادرة، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية بصرف علاوة خاصة للعاملين بعدد من المنشآت.