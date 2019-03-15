شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: حظر سفر لجان الفحص البيطرية للدول المُطبقة للمعايير الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حظر سفر أية بعثات أو وفود أو لجان بيطرية للدول المرجعية التي تطبق المعايير الدولية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لفحص ما يتم استيراده من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها.

ووفقا للقرار الوزاري، الذي حمل رقم 340 لسنة 2019، يقتصر سفر اللجان البيطرية إلى الدول التي لم يتم الإشارة إليها في القرار، وذلك استيفاء لإجراءات الحجر البيطري لكافة الرسائل المستوردة بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.