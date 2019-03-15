شكرا لقرائتكم خبر عن «أقباط من أجل الوطن» يدين استهداف مسجدي نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسه كريم كمال بيانًا، الجمعة، أدان فيه بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى .

وقال «كمال»، أن الاتحاد يستنكر هذا الحادث الذي استهدف مصلين أبرياء كان هدفهم الابتهال إلى الله، مؤكدا على ضرورة محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره في كل مكان في العالم .

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له ويجب على كل دول العالم التعاون لمحاربة الإرهاب، لأنه أصبح خطرًا يهدد كل العالم .

وطالب «كمال» الأمم المتحدة بوضع خطه عالميه لمحاربه الفكر المطرف والمتشدد، مشيرا إلى أن الاعتداء على بيوت العبادة لكل الأديان مرفوض تماما، وأن الإسلام والمسيحية رسائل سلام ومحبه لكل البشرية ويجمع على اتباع كل دين حمل هذة الرساله ونبذ العنف والتطرف .

Advertisements

وأضاف محب شفيق الأمين العام للاتحاد، أن استهداف مساجد نيوزيلندا عمل إرهابي يؤكد انتشار الفكر المتشدد والمطرف في كل أنحاء العالم، لافتا إلى أن من يذهب إلى الصلاة يحمل في قلبه الخير والسلام، ومن قام بهذا العمل الإرهابي استهدف الخير والسلام والمحبة التي تحملها رسالة الأديان السماوية.

كانت الحكومة النيوزيلندية قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، قتل أربعون شخصا على الأقل في هجومين استهدفا مصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقال مفوض الشرطة في المدينة مايك بوش إن أربعة أشخاص اعتقلوا عقب الهجومين «ثلاثة رجال وامرأة».

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم لاذوا بالفرار هربا من إطلاق النار وشاهدوا عددا من المصابين على الأرض خارج مسجد النور.

وأغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة كما وضعت حراسة مشددة حول كل المدارس.

وفي خطاب إلى الأمة، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا اردرن، إن التفاصيل بشأن الهجومين لا تزال غير واضحة، ولكنها اعتبرت الحادث «أسوأ يوم شهدته نيوزيلندا».