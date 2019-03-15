شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، الجمعة، استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثالث على التوالي. فيما توقفت كافة أعمال الصيد في الميناء الشرقي وسواحل المدينة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الرصدة الجومائية أكدت استمرار تجاوز سرعة الرياح إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج لـ5 أمتار، مؤكدا جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة، برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.