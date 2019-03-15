شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع سفير مصر بنيوزيلندا للاطمئنان على الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير طارق الوسيمى سفير مصر لدى نيوزيلندا، للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك عقب التفجير الإرهابى الذى حدث فى مسجدين جنوب نيوزيلندا.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفير طارق الوسيمى، أكد على متابعة السفارة هناك للموقف، وإرساله رسميا للخارجية النيوزلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين، وأشار إلى إصدار تحذير للمصريين بنيوزيلندا لتوخى الحذر .
كما تواصلت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أحد رموز الجالية للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك، معربة عن تمنياتها بكل الأمن والسلامة لكافة المصريين فى نيوزيلندا وباقى دول العالم.
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