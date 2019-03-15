بالصور- انطلاق النسخة الأولى من ماراثون القاهرة لدعم مرضى السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انطلقت اليوم الجمعة، النسخة الأولى من (ماراثون القاهرة) والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وينظم بالتعاون مع شركة (Cairo Runners) لصالح مستشفى 57357.

وأناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساعده للتنمية الرياضية الدكتور عمرو حداد، وحضر المارثون وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية اللواء إسماعيل الفار، ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة الدكتور أشرف البجرمي، والمسؤول عن الحدائق العامة بمحافظة القاهرة اللواء محمد سلطان، ومعاون وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد جمعة.

وانطلق الماراثون من أمام حديقة الحرية بوسط البلد، مرورا بمنطقة وسط البلد وكورنيش النيل، ثم العودة مرة أخرى لنفس النقطة.

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وجرى تقسيم الماراثون إلى خمسة سباقات الأول (سباق 42 ك) للمحترفين، والثاني (سباق 21 ك)، والثالث (10 ك) للهواة، والرابع جري عائلي يبلغ مسافته (2 ك)، وسباق باراليمبي.

وشارك في المارثون العداءون المصريون والدوليون، كما حضره عدد كبير من الجنسيات المختلفة والشخصيات العامة ومجموعة من الفنانين؛ لدعم مرضى السرطان، كما سيتم التبرع بجزء من ثمن التذاكر لصالح مستشفى 57357.

ويعد هذا الماراثون حدثا رياضيا ضخما هو الأول من نوعه ليس فقط لكونه أول ماراثون يقام من منطقة وسط البلد لتنشيط السياحة، ولكنه أيضا حدث رياضي له أهداف إنسانية وأبعاد سامية من أجل مساندة ودعم مرضى السرطان.​