رفعت رشاد المرشح على منصب نقيب الصحفيين: الانتخابات فرصة للتصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

توقع رفعت رشاد، المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن "الجماعة الصحفية حريصة على إتمام الانتخابات اليوم لاختيار نقيبا لها".

ووجه رشاد، خلال التسجيل بكشوف الجمعية العمومية، رسالة للصحفيين قائلاً: "اختاروا مستقبلكم مفيش حد بيراقب ضميركم، الانتخابات فرصة للتصحيح، ولتأكيد الثقة في زملاء آخرين".

توافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، للمشاركة في فعاليات انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي يتم إجرائها على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس بعد تأجيلها الجمعة قبل الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

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وشهد محيط النقابة بشارع عبد الخالق ثروت، تشديدات أمنية حول سرادق الانتخابات استعدادا للانتخابات التي تجريها النقابة اليوم.

وحرص عدد من المرشحين على التواجد قبل فتح باب تسجيل طلبات الترشح لاستقبال الناخبين ودعوتهم إلي التصويت وإعلان برامجهم الانتخابية.

من جانبها، قامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بوضع شاشات عرض داخل سرادق الانتخابات لتعريف الناخبين بالارشادات الانتخابية وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.

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