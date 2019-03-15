"عربات جولف للمسنين".. 4 تكليفات جديدة من "الوزير" لمسؤولي محطة مصر​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس، في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدم للركاب.

وأصدر الوزير، تكليفات جديدة خلال جولته بمحطة مصر، مؤكدًا أنه من حق الراكب الذي دفع قيمة التذكرة أن يرى خدمة متميزة.

ويستعرض الخليج 365 أبرز التكليفات التي وجهها "الوزير" للعاملين..

- زيادة معدلات النظافة الخاصة بالمحطة.

- تشغيل وصيانة عربات الجولف كار المخصصة لكبار السن.

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- فتح نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى أحمد حلمي ورصيفي 4 و11؛ تسهيلا على الركاب.

- زيادة اللوحات الإرشادية على شبابيك التذاكر.

وأكد وزير النقل، أنه يواصل جولاته صباحا ومساءً؛ لمتابعة انتظام المواعيد وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة.

وقال إن العمل سيكون على مدار الساعة للنهوض بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وأجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء الماضي، زيارة لمحطة مصر، عقب اجتماعه مع قيادات الهيئة، في أول أيام عمله الرسمية عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الفريق كامل الوزير، أدى اليمين وزيرًا للنقل، يوم الإثنين الماضي، بعد موافقة مجلس النواب، خلفاً لهشام عرفات الذي استقال بعد حادث محطة مصر الذي أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة عشرات نهاية الشهر الماضي.