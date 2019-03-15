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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تصميم وتنفيذ سيارة توعية مجهزة متنقلة خاصة بمشروع "صحتهم .. مستقبلهم" والذي يستهدف 180 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم الإبتدائي الحكومي وبمشاركة 210 مدرسة بمراكز المنيا وأبوقرقاص وسمالوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وقال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الإدارة، إن التوعية بأهمية قطرة المياه والحفاظ عليها وترشيد استهلاكها وكذلك المحافظة على شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث من الأهداف الاستراتيجية للشركة والتي تسعي لتحقيقها بجانب توفير كوب مياه نظيف لمواطني المحافظة.
وأكد الشهاوي، في بيان اليوم، أن الشركة حريصة على البدء من النشء والطلاب لتحقيق هذه الأهداف.
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