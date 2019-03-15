​كرم جبر: انتخابات الصحفيين الأكثر نزاهة وشفافية على مر العصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن انتخابات نقابة الصحفيين هي أكثر انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية في مصر فيما العصور.

وأضاف جبر في تصريحات صحفية، عقب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، أن النقابة اليوم في مظهر حضاري وأعداد الحضور كبيرة، والكل حريص على التسجيل مما يبشر انتخابات جيدة تليق بالجماعة الصحفية والمهنة".

وأضاف أن "نقابة الصحفيين هي القلب النابض لسائر النقابات ونقابة الصحفيين نقابة قوية، ودائما حريصة على إجراء الانتخابات في مواعيدها، ومجلسها منتخبة".

وقال: "اتمنى التوفيق للمرشحين، الذين سوف يمثلون إرادة الجماعة الصحفية، التي لا يمكن أن يملي عليها أحد قائمة أو شخص، واتمني انتخاب مجلس قوي قادر على الدفاع عن المهنة والحريات، لأن المهنة تمر بظروف صعبة وتحتاج لمجلس على قادر على مواجهة التحديات".