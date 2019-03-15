وزير الآثار يبحث مع سفير النمسا آليات دعم التعاون الأثري والمتحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الآثار الدكتور خالد العناني، مع سفير دولة النمسا بالقاهرة جورج شتيلفريد دعم سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن اللقاء جاء لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف وتبادل الخبرات في مجال الترميم والمتاحف، في ظل ما تسعى إليه الوزارة للانتهاء من مشروعات قومية كبيرة أهمها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع بحث إمكانية وضع اتفاقية مشتركة بين البلدين تهدف إلى تطوير مجال العمل المتحفي وتدريب الأثرين وتبادل الخبرات.