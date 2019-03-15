توافد الصحفيين على التسجيل بانتخابات التجديد النصفي وسط تشديدات أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصوير- محمد حسام الدين:

توافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، للمشاركة في فعاليات انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي يتم إجراؤها على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس بعد تأجيلها الجمعة قبل الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وشهد محيط النقابة بشارع عبدالخالق ثروت، تشديدات أمنية حول سرادق الانتخابات استعدادًا للانتخابات التي تجريها النقابة اليوم.

وحرص عدد من المرشحين على التواجد قبل فتح باب تسجيل طلبات الترشح لاستقبال الناخبين ودعوتهم إلي التصويت وإعلان برامجهم الانتخابية

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من جانبها وضعت اللجنة المشرفة علي الانتخابات شاشات عرض داخل سرادق الانتخابات لتعريف الناخبين بالإرشادات الانتخابية وعرض البرامج الانتخابية للمرشحين

ويبدأ تسجيل الحضور في الجمعية العمومية من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرًا ويمكن مد التسجيل حتى الثانية ظهرا بقرار من اللجنة المشرفة.

وفي حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 25% أي 2315" عضوًا يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال، وعقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويبدأ التصويت فى الانتخابات من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة السابعة مساء، وللزملاء الذين لم يسجلوا فى كشوف الجمعية العمومية التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية ومن جدد اشتراك 2018 يحق له التصويت.

أما في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل الانعقاد للجمعة 29 مارس 2019 ويكون انعقادها صحيحًا بنفس النسبة السابقة وهو 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك.​