رئيس الوزراء يزور مصانع كليوباترا في العين السخنة ويشيد بإنجازات المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، في زيارة تهدف إلى الوقوف على آخر تطورات المشروعات وأعمال البنية التحتية ومتطلبات المنطقة والمستثمرين باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا في ظل ما تشهده من زيادة في المشروعات التنموية وإقبال من المستثمرين.



رئيس الوزراء يتفقد مصانع سيراميكا كليوباترا في العين السخنة يرافقه محمد أبو العينين

ورافق رئيس الوزراء في الزيارة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية ومحمد ابو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي

ولدى وصوله إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، وكل من اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وكبار مطوري ومستثمري المنطقة الجنوبية، وقيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مدبولي يشيد بإنجازات مصانع كليوباترا كإحدى المشروعات الرئيسية بالمنطقة الاقتصادية

وخلال كلمته التي ألقاها في حضور رئيس الوزراء، توجه الفريق مهاب مميش بالشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة، بما يؤكد أهمية المشروع ونتائجه التي بدأت تؤتي ثمارها في وقت قصير.

وقال الفريق مميش: "إننا في المنطقة الاقتصادية نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية للعمل على تطوير المنطقة والمشروعات التنموية بها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية ولتكون المنطقة في قلب منطقة التجارة بالعالم".

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات ومنها قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن مشروعات المنطقة الاقتصادية تتقدم يوما بعد يوم وسيقوم اليوم رئيس الوزراء بتفقد البنية التحتية للمشروعات لكي نستفيد من توجيهاته والعمل على تنفيذها.

وأكد وعده للشعب المصري بأن تكون المنطقة الاقتصادية إحدى أهم المناطق الاقتصادية فى العالم، لافتًا إلى نجاح الهيئة في ذلك من خلال توقيع عقود تتجاوز المليار دولار، واستمرارها في تطوير جميع أراضي المنطقة من خلال تنفيذ وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

فى ذات السياق، قدم اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، عرضًا تفصيليًا عن المنطقة الشمالية، وعملية تطوير ميناء شرق بورسعيد، بعد الانتهاء من تنفيذ الرصيف الخرساني، بطول 5 كم، من تركيب الأوناش بالرصيف الشرقي، وتجهيز ساحات التداول خلف الأرصفة الجديدة، وأعمال تكريك الميناء التي وصلت إلى 67.5 مليون م3.

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كما قدم برايا موقف البنية التحتية والمرافق في المنطقة الصناعية واللوجستية والميناء، وما وصلت إليه، بالإضافة إلى عمليات تحسين التربة لمساحة 14 مليون م2، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2019، كما أشار إلى أهم العقود التي قامت الهيئة بتوقيعها خلال عام 2018 مع شركتي شرق بورسعيد، وسيسكو ترانس، والأخرى التي يجري التفاوض بشأنها.

وعقب تقديم العروض التقديمية، قام الفريق مهاب مميش، بتقديم درع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مغلقا مع عدد من المطورين الصناعيين والمستثمرين على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكان على رأس الحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

وتابع مدبولي والوفد المرافق له، الجولة الموسعة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، حيثُ قام بزيارة إلى مجموعة إلدورادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

رئيس الوزراء يستمع لشرح أبو العينين حول التطوير الصناعي لـ 11.87 مليون م2 بالسخنة

واستمع إلى شرح من محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كليوباترا والذى أشار إلى أن جميع الشركات القائمة بالمنطقة الدرادو الصناعية ورويال والشركة الهندية بترو كيميكال تعمل علي تنمية وتطوير مساحة 11.87 مليون متر مربع من أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 15.3 مليار جنيه مصري، كما تعد من المطورين المتخصصين في صناعة السيراميك والادوات الصحية ومستلزماتها، حيث بلغ حجم الانتاج السنوي لجميع الشركات 11.1 مليار جنيه مصري وحجم الصادرات للمصانع القائمة بهذ القطاع الي 6.75 مليار جنيه مصري، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل مباشرة تصل الي 14880.

وأشاد رئيس الوزراء، بإنجازات مصانع كليوباترا كأحد المشروعات الرئيسية بالمنطقة الاقتصادية، وذلك خلال زيارته مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، حيثُ قام بزيارة مجموعة ألدرادو التي تعدُ إحدى المطورين الرئيسيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أبو العينين لـ رئيس الوزراء: المصانع وفرت 14880 فرصة عمل مباشرة بتكلفة استثمارية بلغت 15.3 مليار جنيه مصري

من جانبه هنأ رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، المهندس كامل الوزير، على توليه منصب وزير النقل الجديد، متمنيا له التوفيق في المهمة الصعبة.

وأكد أبو العينين أن منظومة النقل في مصر ستشهد طفرة كبيرة على يد المهندس كامل الوزير الذي يحظى بدعم شعبي كبير، فضلا عن تفانيه في العمل وقدرته على إنجاز أصعب المهام المكلف بها في وقت قياسي.

ورافق رئيس الوزراء، فى الزيارة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية.