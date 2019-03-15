انت الان تتابع بعد الإحالة للجان «النواب».. تغليظ عقوبة «المخدرات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مخدرات
منذ عدة أيام، وخلال الاحتفال بيوم الشهيد، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حادثة اصطدام جرار بالرصيف في محطة القطارات الرئيسي بالقاهرة بميدان رمسيس، وإلى تعاطي المخدارات، وشدد على ضرورة فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات وفقا لقانون الخدمة المدنية، وجاء تحرك الحكومة سريعا حيث أصدرت تعديلات على قانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وأرسلته لمجلس النواب، وأحاله، اليوم، الخميس، دكتور علي عبد العال لرئيس البرلمان إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية لدراسته.
التعديل يستهدف تجريم المواد الجديدة من العقاقير الطبية مثل الاستروكس الذي أشار إليه الرئيس، ويغلظ التعديل العقوبة إلى الإعدام لمن يجلب أو يصدر هذه العقاقير الجديدة، والمؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار. ومن يتعاطى هذه المواد المخدرة يعاقب
التعديل يستهدف تجريم المواد الجديدة من العقاقير الطبية مثل الاستروكس الذي أشار إليه الرئيس، ويغلظ التعديل العقوبة إلى الإعدام لمن يجلب أو يصدر هذه العقاقير الجديدة، والمؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار.
ومن يتعاطى هذه المواد المخدرة يعاقب بالسجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه. عقوبة السجن فقط ونفس الغرامة السابقة إذا كانت الحيازة أو الإحراز لا بهدف الاتجار ولا التعاطي.
السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه لكل من أدار مكانًا أو هيأه للغير للتعاطي أو سهل تقديمها للتعاطي، والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لكل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ للتعاطي أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
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