رمايات ذخيرة للقوات المصرية والبريطانية في «أحمس 1»

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تدريبات أحمس 1
في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين مصر وبريطانيا، تواصل عناصر القوات المسلحة المصرية والبريطانية تنفيذ التدريب المشترك "أحمس -1"، الذي تستمر فاعلياته خلال شهر مارس الجارى، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وبما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة، وباستخدام أجهزة ووسائل التنشين المختلفة والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة البدنية والقتالية للعناصر المشاركة.
وتضمنت الأنشطة التدريب على كيفية اكتشاف العبوات الناسفة وأسلوب التغلب عليها، والتدريب على القتال فى المدن، وأساليب اقتحام المنشآت والمبانى التى سيطرت عليها جماعات إرهابية، والتدريب على الإسعافات الأولية وإخلاء الجرحى والمصابين في أثناء العمليات. وتستمر كل العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين فى
وتضمنت الأنشطة التدريب على كيفية اكتشاف العبوات الناسفة وأسلوب التغلب عليها، والتدريب على القتال فى المدن، وأساليب اقتحام المنشآت والمبانى التى سيطرت عليها جماعات إرهابية، والتدريب على الإسعافات الأولية وإخلاء الجرحى والمصابين في أثناء العمليات.
وتستمر كل العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين فى تنفيذ البرامج التدريبية المخططة، بما يسهم فى دعم وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية، ودعم علاقات التعاون العسكرى المصرية البريطانية المشتركة.
على جانب آخر، يعد التدريب امتدادًا لعلاقات استراتيجية بين مصر وبريطانيا فى إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.
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