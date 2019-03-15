انت الان تتابع رمايات ذخيرة للقوات المصرية والبريطانية في «أحمس 1» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تدريبات أحمس 1

في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين مصر وبريطانيا، تواصل عناصر القوات المسلحة المصرية والبريطانية تنفيذ التدريب المشترك "أحمس -1"، الذي تستمر فاعلياته خلال شهر مارس الجارى، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وبما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعى مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بمختلف الأسلحة، وباستخدام أجهزة ووسائل التنشين المختلفة والتدريب على استخدام الأرض وتحركات الفرد في الميدان، للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة البدنية والقتالية للعناصر المشاركة.

وتضمنت الأنشطة التدريب على كيفية اكتشاف العبوات الناسفة وأسلوب التغلب عليها، والتدريب على القتال فى المدن، وأساليب اقتحام المنشآت والمبانى التى سيطرت عليها جماعات إرهابية، والتدريب على الإسعافات الأولية وإخلاء الجرحى والمصابين في أثناء العمليات. وتستمر كل العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين فى

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