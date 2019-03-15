انت الان تتابع جامعة الإسكندرية: 18 عاملا يتعاطون مخدرات ولم نوقفهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون الدراسات العليا، إنه تم سحب عينات من العاملين فى الجامعة للكشف عن المخدرات، على مدار ثلاثة أيام، وعددهم 400 عامل في 4 إدارات مختلفة، وأوضحت اشتباها في تعاطي 18 عاملاً للمخدرات بنسبة 7% من إجمالي العاملين، مضيفا أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد العاملين المشتبه فى إصابتهم سواء بفصلهم أو إيقافهم عن العمل، وأنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعى، إذ تقرر منحهم فرصة أخرى لإعادة إجراء التحليل الطبي الجديد بعد ثلاثة شهور، لافتًا إلى أنه جارى فتح تحقيق فى الواقعة.

وأضاف رمضان، فى تصريحات خاصة إلى "التحرير"، أنه تم الاشتباه في تعاطي 6 حالات للمخدرات بالمدن الجامعية، و3 حالات بكلية التجارة، والباقون من العاملين بإدارة الجامعة. وأشار رمضان، إلى أنه من المقرر ان تستأنف عملية إجراء التحليل بعد 3 أسابيع، بالتنسيق مع وزارة الصحة وصندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن