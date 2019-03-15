بعد إغلاقها.. محطات قضية «الطالبة مريم عبد السلام »

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بريطانيا: ما حدث وفاة طبيعية ووالدها: الاعتداء مصوَّر صوتا وصورة لن نيأس وإنا إن شاء الله لمنتصرون.. والأم: العنصرية والبلطجة وسوء التشخيص أسباب الوفاة

أسدلت محكمة الطب الشرعي البريطاني، اليوم الخميس، الستار على قضية الطالبة المصرية «مريم عبد السلام» البالغة من العمر 18 عامًا، التى وافتها المنية بعد تعرضها للضرب والسحل بواسطة مجموعة من الفتيات في شارع البرلمان بمدينة نوتنجهام البريطانية في 20 فبراير الماضي، دخلت على أثره في غيبوبة لمدة 12 يوما، قبل أن تلفظ أنفاسها، لتصبح طالبة الهندسة شهيدة العلم وشهيدة الغربة. الفصل الأخير في القضية كتبته محكمة الطب الشرعي صباح اليوم عندما أعلنت عن إغلاق الملف، واعتبار ما حدث وفاة طبيعية.

دليل الإثبات بعد مرور عام على مقتل مريم، التي تعرضت لاعتداء وحشي في بريطانيا، في شهر مارس من العام الماضي، على الرغم من وجود فيديو يوثق لحظة الاعتداء عليها حيث يظهر الفيديو الذى نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، «مريم جالسة داخل أتوبيس، بينما تحاول ضربها عدة مرات، رغم محاولة شاب حمايتها». في اليوم

دليل الإثبات

بعد مرور عام على مقتل مريم، التي تعرضت لاعتداء وحشي في بريطانيا، في شهر مارس من العام الماضي، على الرغم من وجود فيديو يوثق لحظة الاعتداء عليها حيث يظهر الفيديو الذى نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، «مريم جالسة داخل أتوبيس، بينما تحاول ضربها عدة مرات، رغم محاولة شاب حمايتها».

في اليوم الأول للواقعة طالبت شرطة مدينة نوتنجهام بضبط وإحضار 3 فتيات المسئولات عن حادث الاعتداء، وذلك بعد تحول الأمر إلى قضية جنائية، مشيرة إلى أن السلطات البريطانية تقوم حاليا بتشريح جثمان الطالبة والقنصلية المصرية في لندن انتهت من الإجراءات الإدارية لشحن الجثمان إلى مصر. (اقرأ أيضا: البرلمان الأوروبي: يمكن تأجيل خروج بريطانيا «أسابيع»)

العنصرية والبلطجة

"العنصرية والبلطجة" لهذه الأسباب رجعت نسرين أبو العينين والدة مريم في تصريحات إعلامية وقتها السبب في الاعتداء على ابنتها إلى أن "مريم تعرضت للضرب والسحل من قبل 10 فتيات بريطانيات، حيث قمن بسحلها لمسافة تزيد على 20 مترا في أحد الشوارع، وهربت الفتاة منهن بمساعدة أحد الشباب الذي ساعدها على التخفي في إحدى الحافلات، إلا أن الفتيات قمن بمطاردتها وضربها مرة أخرى بشكل وحشي إلى أن فقدت الوعي تماما.

سوء التشخيص

"أبو العينين" شددت على أن الإهمال وسوء التشخيص لحالة مريم كان السبب في وفاة ابنتها، حيث قالت "شخّص المستشفى حالة ابنتي بالخطأ على أنها إصابة بالقلب، بينما كانت مريم تعاني من شبه ارتجاج في المخ ونزيف حاد بالرئة والبطن ووجود جلطات في مناطق متفرقة من جسدها، فتم إخراجها من المستشفى لتعود في اليوم التالي بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة.

وأوضحت والدة مريم أن الأطباء لم يستطيعوا وقف النزيف بسبب الجلطات التي تتعارض الأدوية الخاصة بها مع أدوية علاج النزيف، مشيرة إلى أن الأطباء اضطروا لفصل فص الرئة الأيسر مؤقتا في محاولة منهم لوقف النزيف، واصفة ما حدث بـ"الإهمال الطبي".

بريطانيا ليست عنصرية

بعد وقوع الحادث بيوم واحد، خرجت السفارة البريطانية بالقاهرة، لتعبر عن صدمتها وحزنها لوفاة الطالبة مريم نتيجة تعرضها للاعتداء والسحل في نوتنجهام، مشيرة إلى أن هذه الجريمة مثيرة للاشمئزاز وأنها لن تمر دون عقاب، كما أكدت أن التحقيقات ستتواصل حول الاعتداء المروع لضمان تحقيق العدالة، مشددة على أنها على اتصال وثيق مع شرطة نوتنجهام والسفارة المصرية بلندن للتأكد من أن أسرتها لديها الدعم الذي تحتاجه، ثم شدد على أنه لا يوجد أى دليل على أن هذه الجريمة عنصرية بخلاف ما أكدته الأم".

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ثم أعقبها خروج المتحدثة باسم السفارة البريطانية بعدها بيومين لتقول "نشارك عائلتها وأصدقاءها مشاعرهم"، مؤكدة التزام شرطة نوتنجهام بتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة خلال تحقيق دقيق، ونوهت بما ذكره المفتش مات هيلي من شرطة نوتنجهام من أنه تم بالفعل إجراء استفسارات مكثفة وأن سلطات المملكة المتحدة على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن.

وأضافت "نشارك الرغبة في معرفة الحقائق الكاملة في أقرب وقت ممكن، ولكن بما أن التحقيق مستمر، لا تستطيع السلطات التعليق علنا على تفاصيل القضية، لأن ذلك قد يضر بإجراءات المحكمة ويجعل من الصعب ضمان العدالة لمريم، كما أنهم لا يمكنهم التعليق على تاريخها الطبي وعلاجها بسبب قوانين الخصوصية في المملكة المتحدة".

الهجرة: مشاجرة بيت تلاميذ

بينما اختلفت رواية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن مقتل "مريم" عن رواية الأم، حيث قالت إن من اعتدوا على "مريم" 3 شابات قُصر من زميلاتها في المدرسة والكاميرات رصدت هذا الاعتداء الوحشي. (اقرأ أيضا: بريطانيا تغلق قضية الطالبة مريم: وفاة طبيعية)

وأشارت "مكرم" إلى أن الجريمة ليست عنصرية وكانت عبارة عن مشاجرة بين تلاميذ في المدرسة أدت إلى الاعتداء الوحشي على الطالبة المصرية "مريم"، مشيرة إلى أنه كانت هناك مشكلات بين مريم والـ3 فتيات اللاتي قمن بالاعتداء عليها.

وأضافت السفارة المصرية في لندن: نتابع عن كثب التحقيقات الخاصة بالقضية، وتم تكليف محامٍ مصري وآخر بريطاني للعمل في القضية، مؤكدة أن هناك إهمالا طبيا من جانب المستشفى البريطاني في التعامل مع الحالة الصحية للطالبة المصرية "مريم" حيث تم إخراجها بعد بضع ساعات من دخولها المستشفى بعد حادث الاعتداء.

البرلمان يتدخل

بعد حالة الغضب العارمة التى اجتاحت الشارع المصري، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، أصبحت حديث الشارع المصري ومحل اهتمام جميع فئات المجتمع والمؤسسات، حيث كانت البداية مع مجلس النواب الذى أعلن عن إرسال وفد من لجنة حقوق الإنسان إلى لندن برفقة محامين للدفاع عن حقوق مريم ومتابعة القضية عن كسب والوقوف على ملابسات الحادثة من الجانب البريطاني.

حقوق الإنسان: الكراهية السبب

"الحادث عنصري وخطير ويحمل شكلا من أشكال الكراهية" بهذه الكلمات وصف الدكتور جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الحادثة وقتها، مضيفا: هناك نوع من الغموض يخيم على الواقعة نحن لا نعلم من الذي اعتدى على الطالبة مريم وهناك تضارب في الأقاويل البعض يقول إن عشر فتيات إفريقيات هن من قمن بالواقعة وإنهن اعتدين عليها من قبل والبعض يقول إنهن ثلاث فقط.

وفي شهر مايو من العام الماضي وبعد مرور شهرين على وفاتها وحالة الشد والجذب وتراشق الاتهمام بين والدي مريم والسلطات البريطانية حول سبب الوفاة وطبيعة الجرية التى تعرضت لها مريم، كانت قرية البضائع بمطار القاهرة شاهدة، على وصول جثمان مريم قادمًا من العاصمة البريطانية لندن على متن طائرة مصر للطيران رقم 780، بعد الإفراج عنه في بريطانيا،

عروس الجنةمكتوب عليها «عروس الجنة الشهيدة مريم». الوالد:لن نيأس

بعد صدور قرار إغلاق القضية، عبر حاتم عبدالسلام، والد الطالبة "مريم"، عن إصابتة بحالة من الذهول والصدمة بعد قرار المحكمة، واعتبار وفاة مريم وفاة طبيعية زاعمين أن حاله مريم الصحية كانت سبب فى وفاتها، على الرغم من أن الاعتداء مصور صوت وصورة.

وأشار عبد السلام إلى أنه سوف يقوم بكافة الإجراءات المطلوبة والمتبعة فى مثل هذه القرارات حسب القانون في بريطانيا ولن نيأس، مضيفا: نعلم ومتأكدين إننا أصحاب حق ونسعى وراء العدالة والحق ولن ننجرف وراء الغضب بل ستلتزم بالهدوء والثبات وإنا أن شاء الله لمنتصرون.