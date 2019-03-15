شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يقرر حظر سفر اللجان البيطرية للدول المُطبقة للمعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حظر سفر أية بعثات أو وفود أو لجان بيطرية للدول المرجعية التى تطبق المعايير الدولية التى تقرها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لفحص ما يتم استيراده من الحيوانات أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم، أنه وفقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 340 لسنة 2019، يقتصر سفر اللجان البيطرية الى الدول التى لم يتم الاشارة اليها فى القرار، وذلك استيفاءً لإجراءات الحجر البيطرى لكافة الرسائل المستوردة بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ولمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.