فجرًا.. جولة تفقدية للرئيس السيسي لعدة مشروعات في توشكى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلاً عن مزارع الأغنام، واطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، التقى بعدد من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادى النيل تتأسس على النشاط الزراعي ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقى الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة.