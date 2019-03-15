بالصور| في السابعة صباحًا.. كامل الوزير يزور محطة مصر ويستقل قطار طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمحطة مصر برمسيس، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة؛ في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وحسب بيان، اليوم، بدأت الجولة بتفقد الوزير للصالة الرئيسية بمحطة مصر وأبدى بعض الملاحظات ووجه بالتعامل الفوري معها.

ووجه وزير النقل بزيادة معدلات النظافة الخاصة بالمحطة، مؤكدًا أن ذلك من حق الراكب الذي دفع قيمة التذكرة وكذلك تشغيل وصيانة عربات الجولف كار المخصصة لكبار السن وفتح نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى أحمد حلمي ورصيف أربعة و11؛ تسهيلا على الركاب وزيادة اللوحات الإرشادية على شبابيك التذاكر.

واطمأن الوزير، على عمل السلالم الكهربائية بالمحطة، والتي تتمتع بخاصية التوقف في حالة عدم الاستخدام والتشغيل بمجرد استقلال أحد الأفراد لها ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

وتوجه الوزير إلى شبابيك تذاكر وجه بحري، واشترى تذكرتين له ولعضو فريق العمل بالوزارة، على قطار ٩٦٥ إكسبريس القاهرة/المنصورة دمياط، والتقى بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم على مواعيد قيام القطارات.

وأكد وزير النقل، أنه يواصل جولاته صباحا ومساءً؛ لمتابعة انتظام المواعيد وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا أنه خلال مروره اليوم بالمحطة اطمأن على انتظام مواعيد القطارات بالمحطة، والفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في مستوى عناصر منظومة السكك الحديدية.

وقال إن العمل سيكون على مدار الساعة للنهوض بهذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.