الشرطة تضبط 13 مشتبها به و20 هاربا من أحكام بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجهت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

Advertisements

أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 13 حالة اشتباه يخضعون للفحص الجنائي، و3 بائعين متجولين، و5 خيَّالين وجمَّالين، وتنفيذ 20 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع 100 لوح خشب، و50 سيخ حديد، و75 كرسيا واستاندات حديدية وثلاجات عرض وعربات يد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.