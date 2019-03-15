ضبط 36 متهما بالاتجار في المخدرات و8 قطع أسلحة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 38 متهمًا بينهم 36 اتجارا في المواد المخدرة وحالتي تعاطي، وذلك بمضبوطات بلغت 4650 جرام حشيش، 201 قرص مخدر، 395 جرام هيروين، 30 جرام شادو و95 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 9 متهمين، عُثر بحوزتهم على 4 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وبندقية آلية و3 طبنجات و17 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.