أخبار مصر | كامل الوزير يقف في طابور للحصول على تذكرة قطار بمحطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كامل الوزير يقف في طابور للحصول على تذكرة قطار بمحطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في طابور على أحد شبابيك حجز تذاكر القطارات، ليقطع تذكرة استقلال لأحد القطارات؛ ليتعرف على جودة الخدمة المقدمة للجمهور والاطمئنان على حسن معاملتهم، وتابع العمل داخل مكاتب حجز تذاكر القطارات.

وقال الوزير، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ جميع مشروعات تطوير منظومة "السكة الحديد"، موضحا أن السكك الحديدية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لتطويرها من كافة جوانبها.

وتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، منذ قليل، محطة قطارات رمسيس؛ لمتابعة سير العمل بالمحطة والوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، والاطمئنان على حركة مسير القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

كما يتفقد الوزير، ورش الصيانة لمتابعة إجراءات الصيانة الدورية لعربات القطارات والجرارات، والاطلاع على سير العمل داخل الورش، والتشديد على العاملين بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من سلامته الفنية قبل انطلاق الرحلات، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.