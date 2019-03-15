أخبار مصر | عاجل.. بيان هام للسفارة المصرية بنيوزيلاندا بشأن الهجوم الإرهابي على مسجد النور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام للسفارة المصرية بنيوزيلاندا بشأن الهجوم الإرهابي على مسجد النور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت السفارة المصرية في نيوزيلندا، ضحايا الإرهاب الغاشم الذي وقع في مسجدين بمنطقة كرابىيست شيريش، داعية أبناء الجالية لتوخي الحذر، والبعد عن أي أماكن مزدحمة.

وأكدت السفارة في بيان لها، أنها على اتصال مع الأمن النيوزيلندي ووزارة الخارجية النيوزيلاندية، لموافاتها بأسماء وجنسيات الضحايا الذين سقطوا في الحادثين.

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السفارة طالبت الجميع بتوخي الحذر والالتزام، بعدم التواجد في أماكن تجمع تضم المهاجرين، وإبلاغ السفارة على الخط الساخن لها على مدار الـ24 ساعة على رقم 04 472 4900 بأي حدث يستوجب الإبلاغ.

واستشهد العشرات من المصلين وأصيب آخرون، في الهجوم الإرهابي، على مسجد فى مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، حسبما ذكرت شبكة "سبوتنيك" الروسية.

وقال شهود لوسائل الإعلام، إن رجلا يرتدى ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش، ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيًا على الناس فى مسجد النور.