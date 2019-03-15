أخبار مصر | عاجل.. كامل الوزير يتفقد محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كامل الوزير يتفقد محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، منذ قليل، محطة قطارات رمسيس؛ لمتابعة سير العمل بالمحطة والوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، والاطمئنان على حركة مسير القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

كما يتفقد الوزير، ورش الصيانة لمتابعة إجراءات الصيانة الدورية لعربات القطارات والجرارات، والاطلاع على سير العمل داخل الورش، والتشديد على العاملين بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من سلامته الفنية قبل انطلاق الرحلات، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.