أخبار مصر | الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز حارسه لمباراة الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز حارسه لمباراة الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى أن محمد فوزى حارس المرمى فى طريقه للشفاء ، مشيرا إلى أن الجهاز الطبى يسابق الزمن لتجهيز الحارس الأساسى.

ويستعد الفريق لملاقاة الإفريقى التونسى غدا السبت باستاد رادس فى الجولة الاخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وأضاف الشامى :”محمد صادق ومحمد الضرف أصبحا جاهزين للمباراة وموقف مشاركتهما حسب رؤية المدير الفنى البلجيكى سيدومير يانيفسكى”.

وأتم قائلا :”نبذل قصارى جهدنا من أجل تجهيز اللاعبين رغم ضيق الوقت بين المباريات التى يخوضها الفريق سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى”.