شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «الغطس» للبحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد أشرف صالح، مالك أحد مراكز الغوص بالغردقة، أن الأجهزة الأمنية المختصة، أخطرت مسؤولي مراكز الغوص، الخميس، باستئناف جميع الرحلات والأنشطة البحرية والغطس بالبحر الأحمر، بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الأمواج وانتهاء العاصفة الترابية، بداية من صباح الجمعة، بعد أن توقفت جميع الرحلات، الخميس

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