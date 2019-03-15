انت الان تتابع الخارجية: لا نعترف بحجية تقرير أمريكا لحقوق الإنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية سامح شكري

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن مصر لا تعترف بحجية تقارير مثل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، مضيفا أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، جاء ذلك ردا على استفسارات صحفية.

وأضاف حافظ أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلا عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية، وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى عدم