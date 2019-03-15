شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل «في الطابور» لحجز تذكرة قطار المنصورة- دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حجز الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الجمعة، تذكرتين بقطار ٩٦٥ المنصورة – دمياط، في السابعة ونصف صباحا، إذ أجرى جولة تفقدية في القطار.

وتفقد وزير النقل محطة مصر، والتقى بالعاملين والمواطنين، وأبدى عدد من الملاحظات أثناء جولته.