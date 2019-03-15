الأعلى للجامعات: 19 أستاذًا جامعيًا يتنافسون على رئاسة جامعة الفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن 19 أستاذًا جامعيًا بجامعة الفيوم يتنافسون على منصب رئيس جامعة الفيوم بعد خلو المنصب بخروج رئيس الجامعة السابق على المعاش.

والأساتذة هم: الدكتور عاطف منصور، والدكتور أحمد جابر شديد، والدكتور عماد فتحى دويدار، والدكتور إسهاب بيومى عقبة، والدكتورة إيناس السيد صادق، والدكتور سامح أحمد جلال، والدكتور محمد محمود خضر، والدكتور محمد فاروق عبد السميع، والدكتور صابر السيد مشالى والدكتورة سها محمد عبد العزيز والدكتورة آمال كامل محمد.

ويتنافس على المنصب أيضًا، الدكتور هشام عكاشة والدكتور خالد على سالم والدكتور خالد حسين زغلول والدكتور محمد أبو النور، والدكتور مصطفى أحمد حجازى، والدكتورة هناء عبد القادر والدكتور عادل الدرغامى والدكتورة نيفين على حسن.