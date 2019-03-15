حدث ليلًا| 27 قتيلًا في هجوم على مسجدين بنيوزيلندا والرياح تضرب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على جهود المجلس القومي للمرأة الذى يعمل بالتسيق مع جميع الجهات الوطنية من أجل تمكين المرأة المصرية. كما عبرت عن سعادتها وتقديرها بإعلان الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي، عدم ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، مؤكدة أن سنة "الامتياز" يتم ضمها بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات ليل الخميس/الجمعة، على قطاع غزة؛ بعد إطلاق صاروخين من القطاع على جنوب إسرائيل.

ويرصد الخليج 365 أهم الأحداث في السطور التالية.

بالصور.. أكثر من 27 قتيلًا في هجوم على مسجدين بنيوزيلندا

قُتل العديد، من الأشخاص بإطلاق نار استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة، في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، بحسب ما أفادت الشرطة، التي أكدت أنها اعتقلت 3 رجال وامرأة.

وقال المفوض، مايك بوش، إن القتلى سقطوا "على حد علمنا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود"، وفق "العربية .نت".

بالصور.. رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة

شهدت مناطق بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رياحًا شديدة محملة بالأتربة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أن طقس اليوم الجمعة، قد يشهد تقلبات، تتمثل في رياح محملة بالأتربة، وأمطار.

"الربيع ملوش أمان".. الأرصاد: تقلبات جوية مفاجئة اليوم وغدًا

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا، يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية وشمال وجنوب سيناء والدلتا وقد تمتد إلى محافظة القاهرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات ليل الخميس/الجمعة، على قطاع غزة؛ بعد إطلاق صاروخين من القطاع على جنوب إسرائيل.

الصحة تكشف حقيقة إلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات الخبرة

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي، عدم ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، مؤكدة أن سنة "الامتياز" يتم ضمها بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

وأوضح الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، في بيان اليوم، أنه وفقا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وإخصائي التمريض"، بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

غرفة "تكنولوجيا المعلومات": هناك احتمالية لتعرض "فيس بوك" للاختراق

قال المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن عدد مستخدمي الفيس بوك زاد عن 2 مليار مستخدم حول العالم، مؤكدًا أن هذا العدد هائل إذا ما تم مقارنته بمستخدمي أي تطبيق آخر.

قبل غلق الباب الأحد المقبل.. السياحة توجه رسالة مهمة للراغبين في الحج

دعا أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بسرعة التقديم للشركات السياحية قبل غلق الباب يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس الجاري كونه آخر موعد ولن يكون هناك وقت أو فترة أخرى للتقديم.

ونوه شيحة في تصريحات لمصراوي، إلى أن عدد تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج على موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قِبل الشركات السياحية المنظمة للحج السياحي هذا العام وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدتها وزير السياحة، يزداد يوما تلو الآخر ولا نملك أعدادا محصورة لهم حتى الآن وستظهر الأعداد النهائية مع غلق الباب يوم الأحد المقبل.

إطلاق نار على مسجد في نيوزيلندا.. والمهاجم طليق

أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة أنها تتعامل مع مطلق النار طليق في مدينة كرايستشيرش، بعد تقارير عن إطلاق نار على مسجد.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش في بيان "هناك وضع خطير وآخذ في التطور يحدث في كرايستشيرش مع مطلق نار طليق".

إنجاز تاريخي: علماء يتمكنون من "عكس مسار الزمن"

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تجربة قد تعني تغيراً هائلاً في كل مفاهيمنا عن الفيزياء الكمية وقوانين الكون، حيث تمكن فريق من العلماء من إنتاج "آلة زمن" قادرة على التصرف بشكل معاكس لسير الزمن ومناقضة لأحد الثوابت الفيزيائية.

تمكن فريق من العلماء من تغيير مسار الزمن باستخدام الحوسبة الكمية، وذلك في دراسة غير مسبوقة قد تغير مفهومنا عن الوقت والقوانين الفيزيائية التي تحكم الكون.

الأمم المتحدة تُشيد بمصر وتشكر السيسي على تخصيص عام للمرأة

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على جهود المجلس القومي للمرأة الذى يعمل بالتسيق مع جميع الجهات الوطنية من أجل تمكين المرأة المصرية. كما عبرت عن سعادتها وتقديرها بإعلان الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

وزراء ومحافظون ورجال أعمال في عزاء والدة عادل عدوي (صور)

حرص عدد من الوزراء السابقين والشخصيات السياسية والإعلامية، على تقديم واجب العزاء في والدة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل عدوي، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، أمس الخميس.

أسامة كمال مهاجمًا تقرير حقوق الانسان: "هدفه تبرير للبلطجة الأمريكية"

عبر الإعلامي أسامة كمال، عن أستيائه الشديد من تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "عندهم ورقتين فاضين قالوا يقسموا علينا!".

متحدث "الخارجية": تقرير الولايات المتحدة اعتمد على بيانات منظمات غير حكومية

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن ما ورد في التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية فيما يخص أوضاع الحقوق الإنسان في مصر، وغيره من التقارير المشابه تعتمد دائمًا على بيانات توفرها جهات ومنظمات غير حكومية.

شيخ الأزهر: دعم ليبيا ضد الإرهاب يأتي في إطار الحفاظ على وسطية الإسلام

قال شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إن جهود الأزهر لدعم ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة ومواجهة العنف والإرهاب، تأتي في إطار المسؤولية التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على وسطية الإسلام ونشر تعاليمه السمحة لدى كل أبناء المسلمين في العالم.

طائرة "مصر للطيران" الجديدة تؤدي أولى تجاربها بأمريكا

أجرى مصنع بوينج بأمريكا، أولى الرحلات التجريبية لطائرة مصر للطيران الجديدة الدريملاينر، تسجيل SU-GER في مصنع إيڤيريت بسياتل.

بعد "الليلة أحلى فرحة".. ريهام سعيد توجه رسالة لـ"بسمة وهبة"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بالإعلامية بسمة وهبة تهنئها فيها بزفاف ابنها عبدالله.

القوات العراقية تدمر موقعا لداعش وتقتل 9 إرهابيين في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الخميس، تدمير موقعا لتنظيم "داعش" الإرهابي بداخله تسعة عناصر بكركوك.

الجبير: حل الأزمة السورية سيؤدي لانسحاب القوات الإيرانية من البلاد

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أن حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها من البلاد.

الولايات المتحدة تحذر إيطاليا من المشاركة في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية

حذرت الولايات المتحدة إيطاليا من المشاركة في مشروع "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، مشيرة إلى أن روما بذلك يمكن أن تضر "العمل المشترك" لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بينما تضع نفسها تحت رحمة سياسة بكين الاقتصادية.

الولايات المتحدة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة فنزويلا

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، الخميس، بأن الولايات المتحدة أوصت مواطنيها بمغادرة فنزويلا بسبب عدم وجود دبلوماسيين أمريكيين هناك.

ترامب يحذر أوروبا من إجراءات "صارمة" حال عدم إتمام محادثات حول التجارة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي، من أن عدم الدخول في محادثات حول اتفاق تجاري جديد سيؤدي إلى اتخاذ تدابير "صارمة للغاية" ضد التكتل.

وقال ترامب اليوم الخميس في البيت الأبيض، بجوار رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار: "إذا لم يتحدثوا معنا، فسنتخذ إجراء سيكون قاسيا اقتصاديًا للغاية، سنفرض رسوما جمركية على الكثير من منتجاتهم القادمة (من أوروبا)".