​إعدام التاجر وحبس المتواجد بالمكان.. مشروع تعديلات قانون مكافحة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع تعديلات قانون مكافحة المخدرات؛ لمواجهة الأنواع المخلقة غير المدرجة بالجداول مثل الفودو والاستروكس. وأعدت اللجنة التشريعية تقريرًا بشأن التعديلات من المقرر مناقشته في المجلس الأسبوع المقبل. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن المشروع: يهدف للتصدي لانتشار المخدرات بجميع صورها يغلق ثغرة جلب مركبات مخلقة مثل الاستروكس والفودو تشمل التعديلات على عقوبات: Advertisements الإعدام لكل من جلب أو صدر مخدرات الاستروكس والفودو المؤبد وغرامة من 100 ألف جنيه لـ500 ألف لحيازة هذه الأنواع سجن مشدد وغرامة من 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه للحيازة والتعاطي سجن وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه للحيازة بغير قصد سجن مشدد وغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه لمدير مكان التعاطي حبس سنة وغرامة من ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه للمتواجد بمكان التعاطي

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