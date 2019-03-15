"ملبوسة بجن".. أحمد يطلب فسخ عقد زواجه أمام محكمة الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "أحمد م."، (31 سنة)، محاسب، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطلب فيها فسخ عقد زواجه من، "إيمان ع."، (28 سنة)، ربة منزل، بعد زواج دام لمدة عام واحد دون الاقتراب منها، مبررًا في دعواه: "زوجتي ملبوسه بجن ولا أقدر أتحمل".

يقول "أحمد" في دعواه التي حملت رقم 2794 لسنة 2018، إنه تزوج منذ عام من "إيمان"، زواجًا تقليديًّا، ومن أول يوم في الزواج وهو يشاهد العذاب بسبب إصابتها بمس من الجن.

يتذكر الزوج لحظة انتهاء الفرح ودخوله منزل الزوجية فتح إذاعة القرآن الكريم، لكي يبدآ حياتهما الزوجية في خير، ففوجىء بصوت رجولي مخيف يصدر من فم زوجته، "أنا ارتعبت بعدما امسكتني من رقبتي وهي تقول هأذيك.. هأذيك"، مشيرًا إلى أنه هرول على الفور وأغلق باب الغرفة المجاورة حتى تفيق مما أصابها.

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وأضاف أحمد: "في الصباح استيقظت من النوم فوجئت أن زوجتي طبيعية، ولم تتذكر أي شيء عما حدث، وأشفقت عليها، وقررت بعدها الذهاب لأداء عمرة، وبالفعل سافرنا إلى أداء العمرة، وأثناء وجودنا في العمرة كانت زوجتي طبيعية وتصلي وتقرأ القرآن، وحمدت الله أنَّ زوجتي تخلصت من هذا المس، ولكن أثناء عودتنا طلبت الذهاب إلى والدتها، وعندما طلبت منها الذهاب إلى المنزل أولا تحولت مرة ثانية وقالت بصوت مخيف: "اسكت هاحرقك هاحرقك".

استكمل الزوج: تحملت عذابًا لم أره من قبل، وكنت أقاوم حتى لا أيأس، وعندي أمل أن أساعدها لتتخلص من هذا المس؛ مكملًا أنها حال دخولها المطبخ من أجل تجهيز الطعام، تتحول وتمزق الملابس.

اختتم الزوج أنه يأس من علاجها بعد الذهاب لعدد من المشايخ، وقرر الانفصال عنها وإعطائها كل مستلزماتها، لكن والدتها أصرت على أخذ الشقة بكل محتوياتها بحجة أنني الذي أرغب في الطلاق، فلجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى فسخ عقد الزواج، وما زالت الدعوى منظورة.