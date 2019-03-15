أخبار مصر | موعدنا اليوم.. رسائل مرشحي انتخابات "الصحفيين" لـ الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعدنا اليوم.. رسائل مرشحي انتخابات "الصحفيين" لـ الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سرادق مهيب، ولافتات تُغرق الطريق إليها، وأوراق بأسماء وصور المرشحين تملأ الأرصفة، هذا المشهد ما ستراه في طريقك إلى 4 شارع عبدالخالق ثروت، هذا العنوان هو كلمة السر، إنها نقابة الصحفيين، التي تنتظر اليوم انتخابات التجديد النصفي لها.



وسط 52 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة و11 على مقعد النقيب، يختار أعضاء الجمعية العمومية 6 منهم ونقيبًا جديدًا، يأتون من كل حدب وصوب، يحملون همومهم وهموم مهنتهم على الأكتاف، يلقونها داخل هذا السرادق، ليحملوا بعدها أحلامهم بما اختاروا.

لحظات من التوجس والريبة، تعيشها صاحبة الجلالة، قبل ساعات قليلة من فتح باب التسجيل بكشوف الجمعية العمومية، وانعقاد الانتخابات، وسط عشرات البرامج الانتخابية والهتافات الرنانة: "هيبة النقابة وزيادة البدل وإنقاذ المهنة" أبرزها.