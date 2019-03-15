محافظ القاهرة: تكثيف الجهود لمكافحة الكلاب الضالة بالتنسيق مع الطب البيطرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الجهود المبذولة لمكافحة الكلاب الضالة ليست كافية، لذلك تسعى الدولة لزيادة وتكثيف جهودها لمكافحة الكلاب التى تعقر الموطنين خاصة فى المناطق النائية. وأضاف محافظ القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحافظة تنسق مع مديرية الطب البيطرى، لزيادة جهودها وتقديم الدعم اللازم لمكافحة الكلاب الضالة بالطرق المناسبة. Advertisements

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