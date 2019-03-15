قبل غلق الباب الأحد المقبل.. السياحة توجه رسالة مهمة للراغبين في الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعا أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بسرعة التقديم للشركات السياحية قبل غلق الباب يوم الأحد المقبل الموافق 17 مارس الجاري كونه آخر موعد ولن يكون هناك وقت أو فترة أخرى للتقديم.

ونوه شيحة في تصريحات لمصراوي، إلى أن عدد تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج على موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر من قِبل الشركات السياحية المنظمة للحج السياحي هذا العام وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدتها وزير السياحة، يزداد يوما تلو الآخر ولا نملك أعدادا محصورة لهم حتى الآن وستظهر الأعداد النهائية مع غلق الباب يوم الأحد المقبل.

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وأكد عدم حدوث أي تغييرات على ضوابط الحج والعمرة قائلا: "لا مبرر من مد فترة تسجيل أسماء المواطنين أو تغيير المواعيد المعلنة ولا يوجد لدينا في الأساس أي طلبات لمد الفترة من الشركات السياحية أو الغرفة ونحن ملتزمون بالضوابط المقررة وغلق الباب في موعده يوم 17 مارس.

وشدد شيحة، على أن القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للحج والعمرة لا تسمح بأي استثنئآت، وعلى المجتمع السياحي أن يعرف بأن القرارات تصدر من لجان احترافية في الأداء والرقابة ولديها الخبرة الكافية في التعامل مع السوق ومجريات الأحداث.

وكان مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أصدر قرارا باستمرار العمل بغرفة عمليات الحج والعمرة بمقر الإدارة العامة للسياحة الدينية خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، مؤكدا الأحد القادم هو آخر موعد لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج على موقع البوابة الموحدة لحجاج مصر.