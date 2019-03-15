أخبار مصر | "الصحة" تكشف حقيقة عدم ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله بعدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، وتؤكد أن سنة "الامتياز" يتم ضمها بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين علي درجة دائمة.

وأوضح الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، أنه وفقًا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين، أسنان، العلاج الطبيعي، الصيادلة، وأخصائي التمريض" بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

وأكد مساعد وزيرة الصحة، أن الوزارة تقف دائمًا بجانب الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، ولن تسمح بالتنازل عن أي مكتسبات هي حق أصيل لكافة العاملين بالمنظومة الصحية.