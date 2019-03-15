مصر | 6 أبريل.. أولى جلسات إخواني متهم في واقعة تزوير والاستيلاء على ممرات داخل مول شهير بالقاهرة الجديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أبريل.. أولى جلسات إخواني متهم في واقعة تزوير والاستيلاء على ممرات داخل مول شهير بالقاهرة الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 أبريل المقبل جلسة شخص متهم فى واقعة تزوير والاستيلاء على ممرات داخل مول شهير بالقاهرة الجديدة، والتى حملت القضية رقم ٩٣٦ لسنة ٢٠١٩ القاهرة الجديدة.

وتبين قيام محمد ش. بالاستيلاء على الممرات داخل مول شهير حيث حولها الى برتشينات، ومن ثم قام بتأجيرها وبيعها كمحلات،كما استولى على الاسانسير الخاص بالمول.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم تورط فى واقائع مخالفات مالية وقانونية تم على اثرها حل الاتحاد بقرار من رئيس حي شرق مدينة نصر، وتم تشكيل اتخاد جديد والذي اكتشف مخالفات ماليه من خلال كشوف الحسابات وان هناك أموال كثيرة تم الاستيلاء عليها.

وأوضحت أن الامول التي تم الاستيلاء عليها تعود ملكيتها لملاك في المول وكذلك بنك مصر صاحب حصة 30% من المول، وتبين ان المتهم عقب إيقافه من اتحاد الملاك، دعى الى جمعية عمومية وهمية رغم ايقافه رسميا، وقام بتزوير محضر الجمعية العمومية بالتعاون مع 7 من موظفي احد البنوك وبعض أعوانه ونسب الى نفسه حصة 25-%؜ من المول والى بنك مصر 50%، علما بان حصته الاصلية لا تتجاوز ال 3%؜ والبنك 30%، وبناء على المحضر المزيف قام بتسوية المخالفات التي ارتكبها.

"علاقة آثمة وحفلة تعذيب".. مفاجآت جديدة في قتل فتاة قاصر بإمبابة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل واقعة إلقاء جثة فتاة قاصر أسفل كوبري الساحل، بعد خطفها وتعذيبها لسرقتها الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين.

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وتعود تفاصيل الواقعة أثناء تواجد ضابط من قوة وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة ومندوب شرطة من قوة القسم نظام، بخدمتهما بالطوف الأمني أعلى كوبري الساحل، دائرة القسم، تلاحظ لهما وقوف عربة كارو بجانب الطريق ترجل منها 3 أشخاص يحملون جوال بلاستيك قاموا بالتخلص منه بأحد فتحات الصيانة بالكوبري، فتوجها للمكان وبفحصهما الجوال تبين ظهور قدم آدمية منه، فقاما بملاحقتهم وضبطهم وتبين أنهم كلًا من حمدي.إ.ز.إ.غ وشهرته "حمدي العسكري"، بائع متجول، 20 سنة، ومقيم بدائرة مركز أوسيم، السابق إتهامه في 3 قضايا (سلاح ناري، مشاجرة، جنحة أحداث) آخرهم مشاجرة وبحوزته كتر، محمود.خ.م.ا وشهرته "محمود أناكوندا"، نقاش، 17 سنة، ومقيم بذا ت العنوان السابق إتهامه في قضية (مشاجرة وبلطجة وشروع في قتل)، شقيقة الثاني شيماء.خ.م.ا، ربة منزل، 25 سنة، ومقيمة بذات العنوان، السابق إتهامها في قضية (مشاجرة وبلطجة وشروع في قتل)، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتوفي بإشهار سلاح أبيض مطواة حيث تمكن الثاني من إستخلاصه منه وطعنه به محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهمين على وجه السرعة، فأنتقل المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث القسم وقوة مرافقة له لمكان الواقعة، وعُثر بداخل الجوال على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بكدمات بالبطن والرأس وسحجة أسفل الذقن، وبمناقشة المتهمين قرروا أن المجني عليها تدعى فرح.ه.م.م، ربة منزل، 16 سنة، ومقيمة دائرة مركز أوسيم، والتي تربطها علاقة عاطفية "غير شرعية" بالأول والثاني، وأضاف الثاني أنه حال تردد المجني عليها بمسكنه قامت بمغافلته والإستلاء على هاتفه المحمول، فقام بالإشتراك مع الأول بإحتجازها بمنزله وقيدوها وتعدوا عليها جميعًا بالضرب لإجبارها الإفصاح عن مكان إخفاء الهاتف، فأخبرتهما برهنه لدى أحد محلات بيع الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة مركز أوسيم بمبلغ 30 جنية، فتوجه صحبة الأول وأستعادا الهاتف من المحل المشار إليه.

وواصل انه عقب عودتهم استمروا في التعدي على المجني عليها بالضرب بعصا خشبية وصعقها بالكهرباء حتي فارقت الحياة، وعقب ذلك أستأجر الأول عربة الكارو المضبوطة، وقاموا بنقل الجثة لمنزل والدة الثاني والثالثة "آمال.ص.خ.ع" ربة منزل، 50 سنة، ومقيمة دائرة مركز أوسيم، لإخفاء الجثة خشية إفتضاح أمرهم وتوجه المتهمين للتخلص منها بمكان الواقعة.

وأمكن التوصل لشاهدي الواقعة وهما كلًا من خالد.ع.أ.م، صاحب محل بيع الهواتف المحمولة المشار إليه، 41 سنة، ومقيم بأوسيم، كامل.ص.ك.ع.ا، صاحب العربة الكارو المضبوطة، ومقيم بذات العنوان، وبسؤالهما أيدا ما جاء بإعترافات المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واحالهم اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة للنيابة العامة لتولي التحقيقات.