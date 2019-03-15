محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بالإعلامية بسمة وهبة تهنئها فيها بزفاف ابنها عبدالله. وكتبت ريهام سعيد: "ألف مبروك لابنك عبدالله ربنا يتمم بخير يا أجدع صاحبة في الدنيا". ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو من داخل قاعة حفل زفاف نجلها، بالمملكة العربية السعودية، على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، وكتبت الليلة أحلى فرحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد "الليلة أحلى فرحة".. ريهام سعيد توجه رسالة لـ"بسمة وهبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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